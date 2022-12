Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: nouvelle commandes de 737-MAX par BOC Aviation information fournie par Cercle Finance • 28/12/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi en fin d'après-midi que le loueur d'avions BOC Aviation Limited a décidé d'élargir son portefeuille de 737 MAX, en passant une commande portant sur 40 appareils 737-8 supplémentaires.



'Avec cette commande, BOC Aviation poursuit sa stratégie d'achat de nouveaux avions économes en carburant et respectueux de l'environnement qui sont en demande auprès des compagnies aériennes clientes', explique le constructeur aéronautique.



Cette commande porte le carnet de commandes total de 737-8 de BOC à 80 appareils. Boeing continue de revendiquer une forte demande du marché pour sa famille 737 MAX, avec plus de 1.500 commandes brutes depuis fin 2020.





