Boeing : nouvelle commande par Alaska Airlines

(CercleFinance.com) - Boeing annonce l'acquisition par Alaska Airlines de 23 nouveaux appareils de type 737-9, portant ainsi à 120 avions le total des commandes et d'options de 737 MAX par cette compagnie, présentée comme le cinquième plus grand transporteur américain. Le mois dernier, Alaska Airlines a annoncé étendre son engagement envers le programme 737 MAX, en louant 13 nouveaux 737-9 tout en vendant des avions A320 qu'elle avait pris lors de son acquisition de Virgin America. Le transporteur a déclaré que l'accord le faisait évoluer vers une flotte principale plus efficace et entièrement Boeing, qui 'améliorera l'expérience des clients ainsi que les performances opérationnelles et soutiendra la croissance de l'entreprise'.

