Boeing : nouvelle commande de la part de 777 Partners information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - Boeing annonce une nouvelle commande de la part de la société d'investissement basée à Miami 777 Partners, qui va ainsi presque doubler son carnet de commandes de 737 MAX avec l'achat de 30 appareils supplémentaires. Le constructeur aéronautique précise que cette nouvelle commande étend le portefeuille d'avions commerciaux commandés en 2021 par 777 Partners à un total de 68 appareils 737 MAX, dont des modèles 737-8 et 737-8-200. D'une valeur de 3,7 milliards de dollars au prix catalogue, la commande permettra à 777 Partners d'étendre les opérations du 737 MAX à l'ensemble de la flotte de ses compagnies aériennes à bas coûts mondiales affiliées.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.32%