Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: nouvelle commande de 787 par Japan Airlines information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Boeing et Japan Airlines font part d'un accord portant sur un maximum de 20 appareils 787 Dreamliners supplémentaires, dont 10 commandes fermes pour des 787-9 et des options pour 10 autres, destinés à des liaisons long-courriers.



Avec un rayon d'action allant jusqu'à 14.010 km, le 787-9 possède la plus grande capacité d'autonomie de la famille 787 Dreamliner, ce qui permettra à la compagnie japonaise d'ouvrir de nouvelles liaisons et d'ajouter de la flexibilité à son réseau existant.



Depuis le début du service commercial en 2011, la famille 787 a ouvert plus de 400 nouvelles liaisons sans escale dans le monde et a reçu plus de 1.900 commandes de 87 clients, dont plus de la moitié de clients réguliers comme Japan Airlines.





Valeurs associées BOEING CO 179,54 USD NYSE 0,00%