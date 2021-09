Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : nouveau vice-président des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la nomination avec effet immédiat de Matt Welch en tant que vice-président des relations avec les investisseurs. Il succède ainsi à Maurita Sutedja qui a quitté Boeing pour saisir une autre opportunité professionnelle. Matt Welch dirigera les relations entre Boeing et la communauté des investisseurs, fournissant aux actionnaires et aux analystes financiers 'des informations opportunes, précises et transparentes sur l'environnement de marché, les activités, les performances et les perspectives de l'entreprise.' Fort de plus de 20 années d'expérience financière approfondie dans les opérations de Boeing, Matt Welch occupait jusqu'à présent la fonction de vice-président de la gestion des revenus chez Boeing Commercial Airplanes.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.32%