Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : nouveau succès pour l'avion ravitailleur sans pilote information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Boeing annonce le succès d'un nouvel essai de son prototype de drone ravitailleur, le MQ-25TM T1 'Stingray', celui-ci étant parvenu à ravitailler sans encombre un chasseur F-35C Lightning II de la marine américaine, le 13 septembre. Après le ravitaillement d'un F/A-18 Super Hornet en juin puis d'un E-2D Hawkeye en août, il s'agissait donc de la 3e mission de ravitaillement menée par cet avion sans pilote. 'Chaque vol d'essai avec un autre avion de type/modèle/série nous rapproche de la livraison rapide d'un MQ-25 opérationnel au sein de notre flotte', a déclaré le capitaine Chad Reed, responsable du programme d'aviation de transport sans pilote de la Marine. 'La capacité de ravitaillement inégalée du Stingray va augmenter la projection de puissance de la Marine et offrir une flexibilité opérationnelle aux commandants des groupes aéronavals', assure-t-il.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.82%