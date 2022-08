Boeing: nouveau rôle clé au sein d'une alliance mondiale information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - La société Boeing annonce qu'elle représentera le secteur de l'aviation au sein d'une alliance mondiale établie conjointement par le gouvernement américain et le Forum économique mondial visant à accélérer les technologies propres et réduire les émissions de carbone.



Cette alliance, baptisée First Movers Coalition (FMC) a été créée fin 2021 afin d'accélérer le rythme de décarbonation des secteurs industriels tels que le transport maritime, la chimie et le camionnage.



Dans le cadre de son nouveau rôle, Boeing s'engage à soutenir une plus grande commercialisation de carburants d'aviation durables et à faire progresser d'autres technologies à faible émission de carbone.



La mise à l'échelle de solutions durables est essentielle à l'objectif de zéro émission nette du secteur de l'aviation d'ici 2050 et à l'objectif plus large de maintenir les températures mondiales à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.