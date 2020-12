Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : nouveau contrat PBL pour les F-15SG de Singapour Cercle Finance • 21/12/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature, avec la Republic of Singapore Air Force (RSAF), de son quatrième contrat de logistique basée sur la performance (PBL) pour le soutien à la flotte d'avions de combat F-15SG de Singapour. Dans le cadre de ce contrat de 10 ans, le constructeur aéronautique et de défense travaillera en étroite collaboration avec la RSAF pour fournir des services d'assistance personnalisés afin de soutenir le F-15SG pendant la prochaine décennie.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.51%