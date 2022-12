Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: nomme un ancien ministre australien à la tête de BI information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:31

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier la nomination du Dr Brendan Nelson en tant que nouveau président de Boeing International (BI) et directeur de la la stratégie internationale et des opérations de l'entreprise.



L'ancien diplomate australien et ministre du gouvernement succédera ainsi à Sir Michael Arthur lorsqu'il prendra sa retraite de Boeing début 2023.



Brendan Nelson déménagera à Londres pour assumer ses nouvelles fonctions, à compter du 12 janvier 2023. Il supervisera 20 bureaux régionaux dans les principaux marchés mondiaux.



Boeing précise que lorsqu'il était ministre australien de la Défense, Brendan Nelson a notamment supervisé les déploiements en Irak, en Afghanistan, au Timor oriental et dans les îles Salomon. Il a ensuite été ambassadeur d'Australie en Belgique, au Luxembourg, dans l'Union européenne et à l'OTAN pendant trois ans.



Maria Fernandez succédera à Brendan Nelson en tant que présidente de Boeing Australie, Nouvelle-Zélande et Pacifique Sud à compter du 20 décembre 2022.