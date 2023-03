Boeing nomme la PDG de Suez à son conseil d'administration

Basée en France, Sabrina Soussan deviendrait également le premier membre du conseil d'administration de Boeing basé en dehors des États-Unis et elle rejoindrait les comités d'audit et des finances du conseil.

Ces huit administrateurs apportent collectivement une expérience significative dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité, de l'ingénierie, de la fabrication, de la cybernétique, des logiciels, de la surveillance des risques, de l'audit, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, du développement durable et de la finance.

