Boeing: nomination du nouveau CEO

(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la nomination par son conseil d'administration de Robert K 'Kelly' Ortberg au poste de directeur général (CEO), à compter du 8 août prochain. Il siégera également au conseil d'administration du constructeur aéronautique.



Il succédera à Dave Calhoun, qui a annoncé plus tôt cette année son intention de se retirer de l'entreprise, après avoir occupé ce poste depuis janvier 2020 et été membre du conseil d'administration depuis 2009.



Robert Ortberg apporte à ce poste plus de 35 ans de leadership dans le secteur. Après avoir dirigé Rockwell Collins pendant cinq ans, il a piloté son intégration avec United Technologies et RTX jusqu'à sa retraite de ce dernier groupe en 2021.





