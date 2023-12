Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: nomination du futur DG de Boeing Global Services information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui la nomination de Chris Raymond au poste de directeur général de Boeing Global Services (BGS).



Chris Raymond succédera à Stephanie Pope, récemment nommée directrice des opérations de Boeing.



En tant que chef de la direction de Boeing Global Services, Chris Raymond dirigera tous les aspects des activités de services aérospatiaux de l'entreprise, au service des clients commerciaux, gouvernementaux et de l'industrie aéronautique du monde entier. BGS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars en 2022. Raymond rendra compte à Stephanie Pope et continuera de siéger au Conseil exécutif de Boeing.



Par ailleurs, Brian Moran a été nommé directeur du développement durable de Boeing, succédant à Chris Raymond.

Ces nominations sont effectives au 1er janvier 2024.





