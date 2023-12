Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: nomination d'une COO information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la nomination de Stephanie Pope au poste de vice-présidente exécutive et directrice opérationnelle (COO). Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, à compter du 1er janvier 2024, elle relèvera du directeur général (CEO) Dave Calhoun.



Stephanie Pope supervisera les performances des trois unités commerciales du groupe et sera responsable de l'excellence de la chaîne d'approvisionnement, de la qualité, de la fabrication et de l'ingénierie dans l'ensemble de l'entreprise.



Elle occupe le poste de CEO de Boeing Global Services depuis avril 2022, une fonction pour laquelle son successeur sera nommé à une date ultérieure. Auparavant, Stephanie Pope était directrice financière (CFO) de Boeing Commercial Airplanes.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.99%