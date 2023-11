Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: nombreuses présentations prévues au Dubai Airshow information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Boeing compte présenter sa gamme de produits commerciaux, de défense et de services de premier plan à l'occasion du Dubai Airshow 2023.



L'avionneur proposera une démonstration en vol de son tout nouveau jet 777-9 à fuselage large, sans oublier le chasseur F-15QA (Qatar Advanced) qui prendra le chemin des airs pour la première fois dans le cadre d'un salon aérien.



'Nous sommes fiers de participer à nouveau au Dubai Airshow et de présenter certains de nos produits et services les plus avancés aux clients, fournisseurs, partenaires et passionnés de l'aviation venus du monde entier', a déclaré le Dr Brendan Nelson AO, président de Boeing Global.



'Nous mettrons également l'accent sur nos investissements dans la technologie et d'autres actions visant à réduire les émissions de l'industrie en prévision de la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28) à Dubaï', ajouté le responsable.







