Boeing: National Airlines commande 4 Boeing 777 cargo

(CercleFinance.com) - National Airlines a passé une première commande de quatre 777 Freighters. Cette commande permettra de maximiser le service de fret commercial de la compagnie aérienne et à accroître sa part de marché dans l'ensemble de ses opérations mondiales.



' Cela démontre notre engagement à offrir des services de fret aérien efficaces, ingénieux et modernes pour répondre aux demandes croissantes de transport de nos clients mondiaux ', a déclaré Christopher Alf , président de National Airlines. 'Cette commande confirme notre plan de croissance de notre flotte alors que nous entrons dans le prochain chapitre de National.'



' Grâce à sa capacité de chargement, son autonomie et sa fiabilité, les opérateurs continuent de compter sur le 777 Freighter pour construire leurs futures flottes, ce qui en fait le cargo le plus vendu de tous les temps. ' a déclaré Stephanie Pope , présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.





Valeurs associées BOEING CO 179,54 USD NYSE -0,43%