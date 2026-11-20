Boeing n'exclut pas la possibilité de nouveaux licenciements alors que ses projets de production sont au point mort

Pressée par l'un de ses plus grands syndicats, la direction de Boeing BA.N a refusé jeudi de préciser si l'entreprise prévoyait de nouveaux licenciements après la vague prévue le mois prochain.

« Nous avons demandé si le 9 décembre était la seule date prévue pour les préavis de licenciement et on nous a répondu que Boeing n’en savait rien », a déclaré à Reuters Bryan Corliss, porte-parole de la Society of Engineering Employees in Aerospace.

Début novembre, Boeing avait annoncé son intention de réduire de 5 % les effectifs de sa division Avions commerciaux, qui compte environ 50 000 employés , par le biais de départs naturels et de licenciements. Ces réductions étaient nécessaires car l’entreprise met plus de temps que prévu à augmenter la production de son 737 MAX, sa principale source de revenus , avait expliqué à l’époque la directrice générale de la division, Stephanie Pope, dans une note adressée aux employés.

Interrogé sur les propos de la SPEEA, un porte-parole de Boeing a déclaré à Reuters: « Nous continuons à suivre un processus bien établi pour nous assurer que nos effectifs puissent respecter nos engagements envers nos clients. Nous nous engageons à traiter chacun avec dignité et respect, et nous communiquerons les détails aux salariés concernés dès que les décisions seront finalisées. »

L’entreprise tente d’augmenter le rythme de production du 737 de 42 appareils par mois à 47, un objectif qu’elle avait prévu d’atteindre l’été dernier. Le mois dernier, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré aux investisseurs que l’entreprise prévoyait désormais d’atteindre cet objectif début 2027 .

Jeudi, la SPEEA a informé ses quelque 17 000 membres que les dirigeants de Boeing avaient déclaré aux responsables syndicaux que:

« L’emploi sur l’ensemble des sites de Boeing Commercial Airplanes fait l’objet d’un réexamen, mais les licenciements n’auront pas nécessairement d’impact sur tous les sites.

« Il ne s’agira pas de licenciements généralisés, mais plutôt de licenciements ciblés, axés sur les missions qui prennent fin ou peuvent être supprimées.

« Il n’y aura ni départs volontaires ni rachats de contrats. »

Les membres de la SPEEA ont approuvé début octobre une nouvelle convention collective de quatre ans avec l’entreprise. Les dirigeants de Boeing ont déclaré au syndicat que ces suppressions d’emplois ne constituaient pas une mesure de rétorsion liée à la convention, qui prévoyait une augmentation salariale garantie de 10 % dès sa ratification, ainsi que des augmentations annuelles de 4 % et la possibilité d’une hausse supplémentaire de 2 % en fonction des performances.