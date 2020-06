BOEING n'a livré que 4 appareils en mai

(AOF) - Boeing a fait le point mardi en fin d'après-midi sur ses performances commerciales du mois de mai. Ainsi, le géant américain n'a livré que 4 avions le mois dernier. De plus, de nouvelles annulations de commandes ont été enregistrées pour le 737 MAX. A titre de comparaison, son concurrent Airbus a livré 24 avions en mai et n'a connu aucune annulation de commandes. La période reste difficile pour les avionneurs en raison des retombées de la crise du Covid-19. Mardi, Boeing a clôturé en baisse de près de 6% à 216,81 dollars sur la place de New York.

