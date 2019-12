Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : Moody's abaisse sa note, perspectives négatives Cercle Finance • 19/12/2019 à 16:06









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a abaissé la notation senior non garantie de Boeing suite à la suspension de la production du moyen-courrier 737 Max. Le constructeur aéronautique basé à Chicago a été rétrogradé d'un cran, de ' A3 ' à ' A2 '. Le déclassement fait suite à l'arrêt du 737 MAX, ainsi qu'au plan de fermeture de cet important programme pour une période intérimaire, a indiqué l'agence. Moody's met en garde contre l'incertitude et le risque élevé - à la fois financier et opérationnel - pour Boeing et sa chaîne d'approvisionnement au cours des prochains mois. Moody's a également abaissé la dette à court terme du groupe, la faisant passer de 'Prime-2' à 'Prime-1'. Les perspectives sont passées de ' stables ' de ' négatives ', ce qui signifie que Moody's ne rebaissera pas ses notes de sitôt.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.46%