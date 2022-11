Boeing: mise en place d'un partenariat avec Tarjimly information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 16:48

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la mise en place d'un partenariat avec Tarjimly, un service linguistique et de traduction basé sur une application, afin d'accroître l'accès à la traduction pour les réfugiés et les immigrants du monde entier.



L'investissement pluriannuel de 100 000 dollars de Boeing aidera Tarjimly à améliorer l'expérience utilisateur de l'application.



'L'accès équitable à l'information est un droit humain essentiel, et Tarjimly est un outil facile à utiliser, gratuit et facilement accessible qui vise à aider des millions de réfugiés et d'immigrants à travers le monde à obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin', a déclaré Ziad Ojakli, vice-président exécutif des opérations gouvernementales chez Boeing.



Tarjimly est le service de traduction le plus accessible au monde, qui met instantanément en relation des réfugiés et des humanitaires avec des traducteurs bénévoles internationaux dans plus de 120 langues.