Boeing: mise à niveau des B-52 de l'US Air Force

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir reçu les premiers B-52 de l'Air Force pour pour commencer les mises à niveau dans le cadre du programme de modernisation du radar (RMP).



Le programme RMP donnera au B-52 des capacités radar 'de type chasseur', augmentant la précision de la navigation, le ciblage et le suivi et fournira une nouvelle cartographie à haute résolution. Le nouveau radar pourra également engager plusieurs cibles simultanément.



'En modernisant le radar B-52, nous augmentons la pertinence de l'avion pour le combattant pour un appui aérien rapproché ou une attaque stratégique', a déclaré Jennifer Wong, directrice des programmes de bombardiers.



Les travaux de modernisation du B-52 ont lieu sur les sites Boeing d'Oklahoma City et de San Antonio.





