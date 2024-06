Boeing, Microsoft, Nvidia, Tesla... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) -

Boeing

Boeing aurait proposé d'acquérir Spirit AeroSystems (producteur américain d'aérostructures : fuselages, ailes, supports de réacteurs) dans le cadre d'un accord financé principalement par des actions qui valoriserait le fournisseur clé à environ 35 dollars par action, selon Bloomberg. La semaine dernière, l'agence Reuters annonçait que "Boeing était sur le point de conclure un accord pour racheter Spirit AeroSystems". En mars dernier, le constructeur aéronautique américain confirmait des discussions préliminaires concernant le retour de Spirit AeroSystems au sein de Boeing.

Illumina

Illumina est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé hier soir la réussite de la scission de Grail. Cette ex-filiale est désormais une société cotée et indépendante qui entrera sur le Nasdaq ce mardi 25 juin sous le symbole "GRAL". "Nous avons atteint notre objectif de céder Grail de manière à permettre à sa technologie révolutionnaire de continuer à bénéficier aux patients", a déclaré Jacob Thaysen, PDG d'Illumina. "Illumina conservera une part minoritaire de 14,5 % dans la société", ajoute-t-il

Microsoft

Après avoir mis la pression sur Apple hier, la Commission européenne a informé Microsoft de son avis préliminaire selon lequel la société avait enfreint les règles de l'Union européenne en matière d'ententes et d'abus de position dominante en liant son produit de communication et de collaboration Teams à ses applications de productivité populaires incluses dans ses suites bureautiques Office 365 et Microsoft 365.

Nvidia

L'action du spécialiste des puces pour les applications d'intelligence artificielle Nvidia est attendue en hausse après 3 séances consécutives dans le rouge. Sur cette période, il a ainsi vu partir en fumée 430 milliards de dollars de capitalisation. Mardi dernier, Nvidia était devenue la plus importante capitalisation mondiale à plus de 3300 milliards de dollars. Malgré son récent repli, le titre Nvidia progresse de plus de 140% depuis le 1er janvier.

Tesla

Tesla va rappeler 11 688 de ses camionnettes électriques Cybertruck en raison d'une panne potentielle d'essuie-glace qui pourrait nuire à la visibilité et augmenter le risque d'accident : c’est ce qu’a annoncé la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis. Tesla rappellera également 11 383 Cybertrucks en raison d'un problème touchant la garniture du coffre, qui pourrait avoir été mal fixée car desserrage de la garniture pourrait créer un danger pour les autres automobilistes.

TMTG

Trump Media Technology Group (TMTG), dont le principal actif est le réseau social Truth Social, bondit de plus de 14% en avant-Bourse. Le groupe est détenu majoritairement par l'ancien président Donald Trump, candidat républicain à la Maison Blanche. La société de médias, cotée à la Bourse de New York depuis le 26 mars, a annoncé prévoir un produit de 69,4 millions de dollars provenant de l'exercice des bons de souscription d'actions des 20 et 21 juin.