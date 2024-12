Boeing, Micron, Oracle... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alaska Air

Alaska Air est attendu en hausse de plus de 10% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre. La compagnie aérienne américaine s'attend à ce que son bénéfice par action pour le quatrième trimestre se situe entre 40 et 50 cents, contre 20 à 40 cents prévu précédemment, et un bénéfice par action 2025 d'au moins 5,75 dollars, contre un consensus de 5,50 dollars. Alors qu’Alaska Air organise ce mardi sa journée investisseurs, elle lance de nouvelles liaisons sans escale vers le Japon, et la Corée du Sud, utilisant les gros-porteurs d'Hawaiian, récemment rachetée.

Boeing

Suite à la fin d'une grève de sept semaines qui a perturbé son activité, Boeing a repris la production de son avion de ligne 737 Max vendredi dernier, a rapporté Reuters. Début novembre, le constructeur américain avait annoncé la fin de la grève après que les ouvriers de Boeing avaient voté en faveur de l'accord salarial trouvé avec la direction. Cette reprise de la production est cruciale pour le redressement de l'avionneur, lourdement endetté.

Kinder Morgan

Kinder Morgan a annoncé ses prévisions financières préliminaires pour 2025. Le groupe vise un BPA ajusté de 1,27 dollar, en hausse de 8 % par rapport à sa prévision actuelle pour 2024 de 1,17 dollar. Il cible 8,3 milliards de dollars d'Ebitda ajusté, soit une hausse de 4% par rapport à la prévision de 8 milliards de dollars pour 2024. L'entreprise d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord annonce ces hausses en raison de projets de croissance dans tous ses secteurs d'activité, surtout dans les pipelines de gaz naturel et "Energy Transition Ventures".

Micron Technology

Le ministère américain du commerce a finalisé une subvention de plus de 6,1 milliards de dollars avec le fabricant de puces Micron Technology afin de soutenir la construction de plusieurs installations de semi-conducteurs. Cet investissement, inchangé par rapport au montant initialement annoncé en avril, est l'une des plus importantes subventions accordées par le gouvernement aux fabricants de puces dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act.

Oracle

Oracle devrait se replier à Wall Street en raison d’une performance trimestrielle un peu courte et de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin novembre, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 26% à 3,15 milliards de dollars, soit 1,10 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 1 cent au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont augmenté de 9% à 14,1 milliards de dollars.