Boeing : Michael Luttig prendra sa retraite en fin d'année Cercle Finance • 27/12/2019 à 11:43









(CercleFinance.com) - Quelques jours seulement après l'annonce de la démission du DG Dennis Muilenburg, Boeing a déclaré que Michael Luttig avait décidé vouloir prendre sa retraite à la fin de l'année. Agé de 65 ans, Michael Luttig, qui a été le conseil juridique de Boeing depuis 2006, a géré les affaires juridiques liées aux accidents du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Il conseillait également le conseil d'administration sur des questions stratégiques. Considéré comme l'un des meilleurs juristes des États-Unis, Michael Luttig a rejoint Boeing après avoir travaillé pendant 15 ans à la Cour d'appel des États-Unis. Il a travaillé à la Maison Blanche de 1981 à 1982 sous le président Ronald Reagan.

