Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : met au point une défense antimissile pour les USA Cercle Finance • 25/09/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Boeing annonce faire équipe avec General Atomics Electromagnetic Systems et Aerojet Rocketdyne dans le cadre de sa tentative de construction de la nouvelle génération d'intercepteurs(NGI) pour la US Missile Defense Agency (MDA). Le NGI est un élément clé du système de défense états-unien, conçu pour intercepter et détruire les missiles balistiques intercontinentaux entrants. 'L'équipe dirigée par Boeing fournira une technologie essentielle pour améliorer notre défense antimissile nationale', a déclaré Norm Tew, vice-président et directeur général de Boeing Missile and Weapon Systems. 'Ensemble, nous apportons des décennies d'expertise dans les systèmes de missiles et d'armes éprouvés.'

Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.52%