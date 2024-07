Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: Macquarie AirFinance commande vingt 737-8 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Macquarie AirFinance a passé une commande directe d'avions Boeing avec l'achat de 20 appareils 737-8.



Cette commande double le carnet de commandes existant de Macquarie pour le 737-8. Macquarie AirFinance compte ainsi développer sa flotte afin de répondre à la demande croissante de ses clients.



Macquarie AirFinance possède un portefeuille de 236 avions et un carnet de commandes de 86 nouveaux avions Boeing et Airbus.





Valeurs associées BOEING CO 179,70 USD NYSE +0,46%