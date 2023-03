Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Luxair renforce sa flotte avec quatre appareils 737 information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé vendredi que la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair avait prévu de renforcer sa flotte en ajoutant quatre monocouloirs 737-8.



Aux termes de l'accord, Luxair compte d'abord prendre en leasing deux 737-8 afin d'être en mesure d'accroître rapidement ses capacités en vue de l'importante saison estivale.



Le transporteur a également placé une commande directe portant sur l'acquisition de deux appareils supplémentaires.



Les 737-8 doivent lui permettre de gagner en flexibilité au niveau de l'exploitation de son réseau, tout en réduisant sa consommation de carburant et ses émissions de CO2 de 20% en comparaison des appareils existants.



Les quatre 737-8 - qui pourront accueillir entre 162 et 210 passagers et parcourir jusqu'à 3500 miles nautiques (6500 km), viendront s'ajouter à une flotte déjà composée de 19 avions, dont huit appareils 737 de nouvelle génération.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.27%