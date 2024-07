Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: Lufthansa Technik pourra modifier des cabines de 787 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'un accord visant à désigner Lufthansa Technik comme premier centre de service sous licence Boeing (BLSC) pour les modifications de cabine sur les avions 787 Dreamliner, apportant ainsi un choix et une capacité supplémentaires au marché.



En tant que prestataire de services MRO (maintenance, réparation et révision) externe, Lufthansa Technik pourra concevoir un nouvel intérieur de cabine, fournir l'ingénierie associée et effectuer l'intégration conformément aux souhaits du client.



Outre la licence accordée par Boeing, Lufthansa Technik couvrira également la certification des projets de modification. Les deux parties visent à permettre à Lufthansa Technik de démarrer son premier projet de modification de cabine en 2025.





Valeurs associées BOEING CO 179,54 USD NYSE 0,00%