Boeing: lourde perte par action au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Boeing annonce, à titre préliminaire pour le troisième trimestre 2024, une perte par action (en normes GAAP) de 9,97 dollars et un cash-flow opérationnel négatif de 1,3 milliard de dollars, pour des revenus de 17,8 milliards de dollars.



Le constructeur aéronautique explique que ces résultats sont plombés à la fois par la grève des machinistes qui affecte sa production depuis un mois, et par des charges liées à ses décisions stratégiques dans ses divisions Commercial Airplanes et BDS.



Dans sa division Commercial Airplanes, le groupe s'attend à comptabiliser des charges sur bénéfice avant impôts de trois milliards de dollars sur les programmes 777X et 767. Il prévoit désormais la première livraison du 777-9 en 2026 et de l'avion-cargo 777-8 en 2028.



Dans sa division Defense, Space & Security (BDS), Boeing prévoit de comptabiliser des charges sur bénéfice avant impôts de deux milliards de dollars sur ses programmes T-7A, KC-46A, Commercial Crew et MQ-25.





Valeurs associées BOEING CO 151,05 USD NYSE +2,99%