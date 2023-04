Boeing: lourd repli, retards de livraison sur le 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 17:22

(CercleFinance.com) - Boeing décroche de près de 6% vendredi à la Bourse de New York après avoir annoncé qu'il prévoyait de ralentir les livraisons du 737 MAX, son modèle vedette, en raison de problèmes rencontrés par l'un de ses fournisseurs.



Dans un bref communiqué, l'avionneur explique que cet équipementier, qu'il ne nomme pas, l'a informé de l'existence de procédures de fabrication 'non standard' dans l'installation de raccords de fuselage arrière de certaines versions de l'appareil.



S'ils ne présentent pas de danger immédiat pour la sûreté de l'appareil - qui peut continuer selon lui à fonctionner normalement - ces éléments sont de nature à présenter un risque de non-conformité vis-à-vis des exigences en vigueur, souligne Boeing.



Ces problèmes sont également susceptibles d'affecter un nombre important d'avions 737 MAX non livrés, tant en phase de production qu'en stockage, ajoute-t-il.



En conséquence, le groupe dit prévoir une baisse de ses livraisons de 737 MAX à court terme, le temps que les travaux nécessaires soient réalisés



Boeing - qui précise avoir informé l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) de la situation - assure qu'il s'efforce d'effectuer des inspections et de remplacer les accessoires non conformes le cas échéant.



Il compte informer le marché dans les jours et les semaines à venir, à mesure qu'il prévoit de mesurer l'impact sur les livraisons.



'Le MAX représente 28% du chiffre d'affaires de Boeing en 2023', soulignent les analystes de Jefferies, qui évaluent autour de 10 millions de dollars le flux de trésorerie disponible (FCF) perçu sur chaque appareil.



D'après leurs calculs, les difficultés actuelles pourraient les conduire à réduire de 20% leur prévision de livraisons de 737 MAX pour cette année, qui s'établit pour l'instant à 425 unités.



Le titre Boeing lâche actuellement 5,8%, signant de loin la plus forte baisse de l'indice Dow Jones.