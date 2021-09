Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : livre un premier F/A-18 Block III à l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré à l'US Navy le premier de ses 78 Super Hornet F/A-18 Block III commandés, une version 'block III' construite autour de technologies visant à outrepasser les futures menaces, assure l'avionneur. Avec son nouveau processeur auxiliaire, le chasseur pourra traiter rapidement de nombreuses informations, offrant au pilote une vision claire et juste de sa situation. Par ailleurs, l'appareil est conçu pour recevoir des mises à jour de ses solutions tout au long de sa durée de vie, indique Boeing. 'L'idée est de donner aux pilotes de l'US Navy les outils nécessaires pour prendre les décisions les plus rapides et les plus éclairées possibles', résume Jen Tebo, vice-présidente des programmes F/A-18 et EA-18G de Boeing. Il est prévu que les futures livraisons des 'Block III' à la Marine US s'étalent jusqu'au milieu des années 2030.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.25%