Cercle Finance • 21/04/2021 à 17:24

Boeing : livre un F-15EX en avance sur le calendrier prévu









(CercleFinance.com) - Une équipe industrielle dirigée par Boeing a officiellement livré un deuxième avion de combat F-15EX à l'US Air Force avant même la date prévue, annonce l'avionneur. Cette livraison est le fuit d'une collaboration entre l'industrie, l'US Air Force et l'Air National Guard. Le F-15EX permet de remplacer le F-15C et dispose d'une meilleure charge utile, d'une meilleure vitesse et d'une toute nouvelle infrastructure numérique. 'Passer de l'attribution du contrat à la livraison en quelques mois permet à l'US Air Force d'avoir une longueur d'avance sur les essais en vol et démontre notre engagement à dépasser les attentes', a déclaré Prat Kumar, vice-président de Boeing et responsable du programme F-15.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.10%