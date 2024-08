Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: livre un 1er hélicoptère Grey Wolf à l'armée US information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré le premier hélicoptère de production MH-139A Grey Wolf à l'armée de l'air américaine, qui sera stationné à la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana.



Ce modèle, faisant partie d'une commande initiale de 13 hélicoptères passée en 2023, soutiendra les efforts de modernisation de l'armée de l'air et jouera un rôle crucial dans la triade nucléaire américaine.



En 2024, sept hélicoptères supplémentaires ont été commandés, portant à 26 le nombre d'appareils sous contrat.



Le MH-139A, plus rapide, avec une plus grande portée et capacité de charge que son prédécesseur, offre des coûts d'exploitation réduits et une fiabilité accrue.



Valeurs associées BOEING CO 164,90 USD NYSE -2,97%