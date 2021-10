Boeing : livre un 11ème P-8I à la marine indienne

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la livraison d'un 11e appareil P-8I à l'Inde, contribuant à étendre les capacités de guerre anti-sous-marine et de reconnaissance sous marine de la marine indienne.

L'avion de patrouille fait déjà partie intégrante de la flotte de la marine indienne et a dépassé les 30 000 heures de vol depuis son intronisation en 2013.

La marine indienne a été le premier client international du P-8 et exploite aujourd'hui la plus grande flotte non américaine.

Boeing achève par ailleurs la construction du centre de formation et de traitement des données (TSDH) à l'INS Rajal d'Arakkonam, dans le Tamil Nadu, et d'un centre secondaire à l'Institut naval de technologie aéronautique de Kochi, dans le cadre d'un contrat de formation et de support signé en 2019.