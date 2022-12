Boeing:livre son premier P-8A Poseidon à la Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 13:43

(CercleFinance.com) - La Nouvelle-Zélande a reçu aujourd'hui le premier des quatre avions de patrouille maritime P-8A Poseidon de Boeing lors d'une cérémonie au Museum of Flight.



' La livraison du P-8A permettra à la Nouvelle-Zélande de maintenir une capacité de patrouille et d'intervention qui protégera et soutiendra l'application de la loi dans notre zone économique exclusive et dans l'océan Austral ', déclare Sarah Minson, secrétaire adjointe par intérim de Capability Delivery, ministère de la Défense de la Nouvelle-Zélande.



Cette étape intervient quatre ans après que le gouvernement néo-zélandais a conclu un accord avec la marine américaine pour le P-8A.



' La Nouvelle-Zélande rejoint huit autres clients mondiaux, dont l'Australie toute proche, qui ont choisi ou exploitent déjà le P-8 et bénéficient grandement de ses capacités de surveillance maritime et de guerre à longue portée ', ajoute Philip June, vice-président et directeur de programme, Programmes P-8.



Les trois autres avions P-8 de la Nouvelle-Zélande sont tous à un stade avancé de production et seront livrés en 2023. Ces appareils remplaceront la flotte actuelle de six Orion P-3K2 de la Nouvelle-Zélande et seront basés à la base aérienne royale de la Nouvelle-Zélande d'Ohakea.