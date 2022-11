Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: livre son 20e hélicoptère Chinook aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré le 20e CH-47F Chinook à la Royal Netherlands Air Force (RNLAF), achevant ainsi la mise à niveau de la flotte du pays.



'Ces appareils à la pointe de la technologie amélioreront considérablement leurs capacités de défense et d'assistance humanitaire', a déclaré Ken Eland, vice-président et directeur du programme H-47 chez Boeing.



Les Pays-Bas sont l'un des huit pays de l'OTAN à exploiter le Chinook et ont déployé l'appareil en continu depuis la réception de ses premiers modèles CH-47D en 1995.





