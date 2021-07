Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : livre son 10e patrouilleur P-8I à la marine indienne Cercle Finance • 13/07/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la livraison du 10e appareil P-8I à l'Inde, un avion patrouilleur qui permet à la marine indienne d'étendre ses capacités de guerre anti-sous-marine et de reconnaissance maritime à longue portée. Depuis son introduction dans la marine indienne en 2013, l'appareil a cumulé plus de 30 000 heures de vol. A l'époque, l'Inde était le premier client international du P-8 et a, depuis, été suivie par les Royal Air Force australienne et britannique. Boeing soutient aussi l'extension de la flotte indienne de P-8I à travers la formation des équipages. L'avionneur propose également des pièces de rechange ainsi que du matériel d'assistance au sol. Il affirme que son support logistique intégré permet d'associer ' un état de préparation de la flotte élevé ' avec ' un coût le plus bas possible '.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.64%