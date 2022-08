Boeing: livre quatre hélicoptères d'essai à l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 13:45

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier soir la livraison de quatre hélicoptères d'essai MH-139A Grey Wolf à l'US Air Force alors que l'armée de l'air se prépare à remplacer sa flotte vieillissante d'hélicoptères UH-1N.



Reprenant la base de l'hélicoptère commercial AW139, le Grey Wolf est présenté comme un appareil multi-missions notamment conçu pour le transport des représentants du gouvernement.



'Le Grey Wolf est un appareil moderne et polyvalent offrant une plus grande autonomie, vitesse et endurance que l'UH-1N Huey qu'il remplace', a déclaré Mark Cherry, vice-président et directeur général de Boeing Vertical Lift.



'Nous sommes ravis que les quatre premiers MH-139A aient été acceptés par l'US Air Force', a déclaré Clyde Woltman, directeur général de Leonardo Helicopters U.S. 'Cet appareil est bien placé pour devenir un atout important dans la défense et la sécurité de les États Unis.'



En septembre 2018, Boeing avait remporté un contrat de 2,4 milliards de dollars auprès de l'US Air Force portant sur la fourniture 80 hélicoptères, assortis de leurs systèmes de formation et équipements associés.