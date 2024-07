Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: livre le 1er Chinook Block II à l'armée US information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré à l'armée US le premier CH-47F Block II Chinook dans le cadre des efforts de modernisation de l'armée américaine, qui prévoit de moderniser jusqu'à 465 appareils.



'Le CH-47F Block II améliore les capacités de levage, la portée de vol et l'entretien grâce à une transmission améliorée, une cellule renforcée et un système de carburant optimisé, permettant une augmentation de 4 000 livres du poids maximal brut', souligne l'avionneur en substance.



Le programme Block II améliore également le maintien en condition opérationnelle, réduisant la maintenance imprévue et les coûts associés.





