Boeing : livre à la Norvège un premier P-8A Poseidon

(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que l'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) a réceptionné le premier des cinq appareils de patrouille en mer, P-8A Poseidon, qui seront exploités par la Royal Norwegian Air Force (RNoAF). ' La Norvège dispose de vastes zones maritimes dans une partie du monde stratégiquement importante, et le nouveau P-8A Poseidon permettra d'améliorer considérable notre capacité à protéger notre souveraineté ', a expliqué en substance Mette Sørfonden, directrice générale de l'Agence norvégienne du matériel de défense. Les quatre avions restants de la Norvège sont tous à un stade avancé de production et seront livrés à la NDMA en 2022. Les cinq P-8A remplaceront la flotte actuelle de RNoAF de six P-3 Orions et deux DA-20 Jet Falcon et seront exploités par 333e Escadron à la base aérienne d'Evenes.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.96%