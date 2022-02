Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: livre à l'Inde son 12e avion patrouilleur P-8I information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la livraison à l'Inde d'un 12e avion de patrouille maritime P-8I. Cet appareil est le dernier d'une commande supplémentaire de 4 appareils qui avait été signée en 2016 avec le ministère indien de la défense.



'Avec cette livraison, nous entretenons notre partenariat avec l'Inde et nous nous engageons pleinement à travailler en étroite collaboration avec les forces de défense indiennes pour lui fournir les capacités appropriées et répondre à ses besoins opérationnels', a déclaré Surendra Ahuja, directeur général de Boeing Defence India.



Le P-8I fait partie intégrante de la flotte de la marine indienne et a dépassé les 35 000 heures de vol depuis son intronisation en 2013. A l'époque, le marine indienne avait été le premier client international du P-8, souligne Boeing.







