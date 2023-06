Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: livraison du 1er 767-300 Freighter à Air Tanzania information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 07:52









(CercleFinance.com) - Boeing et Air Tanzania célèbrent la livraison du premier 767-300 Freighter de la compagnie aérienne.



L'avion est arrivé samedi au hub de la compagnie aérienne à Dar es Salaam et fournira à l'opérateur une capacité de fret aérien dédiée pour desservir le marché du fret en pleine croissance du pays.



La livraison marque également la première livraison directe de Boeing 767 Freighter à un transporteur africain.



'Nous sommes ravis d'accueillir le Boeing 767-300 Freighter dans notre flotte. Le 767 répondra à la demande croissante de fret qui était auparavant transportée par des avions de passagers', a déclaré Eng. Ladislaus Matindi, directeur général d'Air Tanzania.





