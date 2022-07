Boeing: livraison du 150ème avion de patrouille P-8 information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la livraison de son 150ème avion de patrouille maritime P-8, appareil qui a pris son envol au-dessus de Puget Sound et sera exploité par l'Air Test and Evaluation Squadron (VX) One, basé à la Naval Air Station Patuxent River, au Maryland.



La flotte mondiale de P-8 comprend 112 avions livrés à l'US Navy, 12 à l'Australie, 12 à l'Inde, neuf au Royaume-Uni et cinq à la Norvège. Des premières livraisons vers la Nouvelle-Zélande, la Corée et l'Allemagne sont prévues respectivement pour 2022, 2023 et 2024.



Cumulant plus de 450.000 heures de vol sans incident, ces avions sont conçus pour la guerre anti-sous-marine, la guerre antisurface, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la recherche et sauvetage.