Boeing : limite d'âge repoussée pour le directeur général Cercle Finance • 20/04/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi que son conseil d'administration avait décidé de repousser la limite d'âge de son directeur général afin de permettre à Dave Calhoun de voir son mandat à la tête du groupe prolongé. L'avionneur américain précise dans un communiqué que la limite d'âge du directeur général va être portée de 65 à 70 ans, ce qui signifie que Dave Calhoun, nommé directeur général l'an dernier et aujourd'hui âgé de 64 ans, pourra rester aux commandes du groupe jusqu'en 2028. Larry Kellner, le président du conseil d'administration, estime que Calhoun a permis à Boeing de traverser l'une des périodes les plus compliquées de son histoire en prenant des décisions fortes qui devraient lui permettre d'être bien positionné lorsque le marché redémarrera. Boeing a également annoncé ce mardi le départ de son directeur financier, Gregory D. Smith, à compter du mois de juillet et l'ouverture d'une procédure de recrutement destine à lui trouver un remplaçant.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.46%