Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: les USA commandent six Chinook supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 16:43









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé lundi que l'armée américaine lui avait confié une commande portant sur le reconditionnement de six hélicoptères de combat Chinook dans le cadre d'un contrat estimé à 271 millions de dollars.



La commande, qui porte sur des modèles MH-47G Block II, va porter à 42 le nombre d'appareils à livrer au Commandement des opérations spéciales de l'aviation (USASOAC), précise le groupe d'aéronautique dans un communiqué.



Le projet - qui s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de l'armée américaine - doit non seulement permettre au Chinook de répondre aux besoins actuels du théâtre des opérations, mais aussi lui permettre de rester pertinent pour les combats à venir.



S'il s'agit selon Boeing de la version 'la plus performante' à ce jour de l'hélicoptère, l'hélicoptère affiche la flexibilité nécessaire en vue de l'ajout de fonctionnalités supplémentaires en fonction de l'évolution de ses besoins.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.17%