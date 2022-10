Boeing: les projections commerciales en Amérique latine information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 16:01

(CercleFinance.com) - Selon les estimations de Boeing, la région Amérique latine et Caraïbes aura besoin de 2240 nouveaux appareils d'ici 2041 afin de faire face à la hausse des voyages intérieurs et intra-régionaux dans la zone.



La flotte commerciale de la région devrait ainsi croître de plus de 85 % au cours des 20 prochaines années.



Dans ce contexte, la flotte actuelle d'appareils monocouloir volant entre Amérique du Nord, Mexique et Caraïbes devrait plus que doubler, avec plus de 2000 livraisons dans les 20 prochaines années, estime l'avionneur.



La flotte d'avions de fret en Amérique latine devrait augmenter de près de 50 % pour atteindre 160 avions, conformément aux tendances mondiales de la demande de fret aérien à long terme, ajoute Boeing.



Boeing indique que la hausse du trafic passagers dans la région devrait atteindre 4,4% par an.



Enfin, les transporteurs de la région devront recruter quelque 118 000 nouveaux membres du personnel aéronautique, dont 35 000 pilotes, 35 000 techniciens et 48 000 membres d'équipage de cabine au cours des deux prochaines décennies, selon le Boeing Pilot and Technician Outlook 2022.