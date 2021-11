Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : les prévisions de marché en région Asie-Pacifique information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Boeing estime que les voyages en avion sur les marchés de l'Asie-Pacifique représenteront près de la moitié du trafic aérien mondial d'ici 2040, entraînant une demande de 17 645 nouveaux avions d'une valeur de 3 100 milliards de dollars dans les 20 prochaines années, ainsi que 3700 milliards de dollars de services après-vente. Les monocouloirs représenteront près de 13 500 livraisons, soit environ les trois quarts de la demande en unités. Les jets à fuselage large, y compris les modèles passagers et cargo, totaliseront près de 3 800 avions. Boeing estime aussi que la flotte de fret va plus que tripler pour atteindre 1160 appareils et répondre à la croissance du commerce électronique. Ainsi, la flotte de fret de l'Asie-Pacifique devrait à peu près égaler la flotte de fret de l'Amérique du Nord d'ici 2040, selon les prévisions de l'avionneur.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.80%