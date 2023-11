Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: les premières commandes tombent au salon de Dubaï information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé lundi avoir enregistré une commande de 100 appareils gros-porteurs de la famille 777X auprès de la compagnie aérienne Emirates.



Ce contrat d'une valeur théorique susceptible de dépasser cinq milliards de dollars, officialisé à l'occasion du coup d'envoi du salon aéronautique de Dubaï, porte sur 55 avions 777-9 et 35 777-8, précise l'avionneur dans un communiqué.



Cette commande va porter à 205 unités 777 le carnet de commandes d'Emirates, qui est déjà le premier client mondial de l'appareil.



Boeing précise qu'Emirates a également musclé ses commandes pour le 787 Dreamliner en commandant cinq nouveaux appareils, portant le nombre total de commandes pour le 787 à 35.



Le groupe américain avait également annoncé un peu plus tôt, toujours depuis Dubaï, la signature d'une commande concernant 90 appareils monocouloirs 737 MAX de la part de la compagnie turque SunExpress.



Cette coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, qui prévoit de plus que doubler sa flotte au cours des dix années à venir, va faire l'acquisition de 28 appareils 737-8 et de 17 737-10, avec la possibilité de commander 45 737 MAX supplémentaires.



Parallèlement, flydubai a passé une commande de 787 Dreamliners.



Boeing avait estimé dimanche que la flotte d'avions au Moyen-Orient devrait plus que doubler en 20 ans, c'est-à-dire d'ici à 2042, à la faveur d'une forte demande pour les gros-porteurs.





