Boeing: les pertes se réduisent, objectifs annuels confirmés information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 14:15

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes au premier trimestre à la faveur d'un redressement de son chiffre d'affaires dû à la vigueur de la demande sur ses principaux marchés.



Le géant américain de l'aéronautique dit avoir essuyé sur les trois premiers mois de l'année une perte nette de 440 millions de dollars, à comparer avec un déficit de plus de 1,4 milliard de dollars sur la période correspondante de 2022.



Ramenée par action, sa perte 'core' s'établit à 1,27 dollar, contre un déficit de 2,75 dollars un an plus tôt, là où les analystes prévoyaient un manque à gagner de l'ordre d'un dollar par titre.



Dans son communiqué, le groupe indique avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 28% à 17,9 milliards d'euros grâce une augmentation de 37% de ses livraisons d'appareils commerciaux, qui ont atteint 130 unités sur le trimestre.



Pour l'ensemble de l'exercice, Boeing dit toujours s'attendre à la livraison de 400 à 450 avions 737 en 2023, sachant que leur cadence de production devrait être portée à 38 appareils par mois d'ici à la fin de l'année.



Le groupe confirme par ailleurs son objectif de générer entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars de flux de trésorerie au niveau opérationnel cette année, et entre trois et cinq milliards de dollars de flux de trésorerie disponible (non-GAAP).



Suite à cette publication, l'action Boeing progressait de 3,5% mercredi matin en cotations électroniques d'avant-Bourse.