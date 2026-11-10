Boeing-Les livraisons d’avions chutent de 14% en octobre

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 49 appareils en octobre, un chiffre en baisse par rapport aux 57 livraisons du mois précédent et aux 53 enregistrées un an plus tôt.

Le constructeur aéronautique américain a par ailleurs connu son meilleur mois d'octobre depuis 1997 en termes de commandes nettes (commandes moins annulations), avec 165 nouvelles commandes et aucune annulation.

La majeure partie de ce volume provient d'une commande de 140 appareils 737 MAX passée par la société de "leasing" Avolon. Boeing a livré 32 appareils 737 MAX en octobre, contre 43 en septembre.

Le président-directeur général, Kelly Ortberg, a indiqué le mois dernier que l'objectif de livraison d'environ 500 appareils de la famille 737 pour l'année en cours ne serait pas atteint.

Les livraisons comprenaient également 11.787 Dreamliner, deux avions-cargos 777 et trois 767, dont un destiné au programme KC-46 (avion ravitailleur) de la division Boeing Defense.

Ce recul des livraisons intervient alors que Boeing s'efforce de porter la cadence de production du 737 à 47 appareils par mois, un objectif que l'entreprise espère atteindre début 2027, selon Kelly Ortberg.

La production des ailes pour les 737 demeure un facteur limitant. Par ailleurs, un différend avec un fournisseur a entraîné l'arrêt de la production des ailes destinées aux versions cargo du 777 ainsi qu'aux 767.

À fin octobre, le constructeur aéronautique américain avait livré 524 appareils, soit une hausse d'environ 6% par rapport aux 493 unités livrées un an plus tôt. Il reste toutefois nettement distancé par son concurrent européen Airbus AIR.PA , qui a livré 621 appareils au cours des dix premiers mois de l'année.

Air New Zealand AIR.NZ a pris livraison de deux 787, bien que les modules de repos "Skyrest" - destinés à la classe économique - soient toujours en attente de certification par les autorités réglementaires européennes, selon la compagnie aérienne et diverses informations rapportées par la presse.

Sur les commandes enregistrées en octobre, 150 concernaient des 737 MAX : 140 pour Avolon, six pour Allegiant Air et quatre pour des clients non identifiés. Les 15 autres commandes portaient sur des 787 destinés à des clients non identifiés.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)