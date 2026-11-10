Le logo de Boeing

SEATTLE, 10 novembre (Reuters) - Boeing a annoncé mardi avoir ‌livré 49 appareils en octobre, un chiffre en baisse par rapport aux 57 livraisons du ​mois précédent et aux 53 enregistrées un an plus tôt.

Le constructeur aéronautique américain a par ailleurs connu son meilleur mois d'octobre depuis 1997 en termes de commandes nettes (commandes moins annulations), ​avec 165 nouvelles commandes et aucune annulation.

La majeure partie de ce volume provient d'une commande de 140 appareils 737 ​MAX passée par la société de "leasing" Avolon. ⁠Boeing a livré 32 appareils 737 MAX en octobre, contre 43 en septembre.

Le président-directeur ‌général, Kelly Ortberg, a indiqué le mois dernier que l'objectif de livraison d'environ 500 appareils de la famille 737 pour l'année en cours ​ne serait pas atteint.

Les livraisons ‌comprenaient également 11.787 Dreamliner, deux avions-cargos 777 et trois 767, dont ⁠un destiné au programme KC-46 (avion ravitailleur) de la division Boeing Defense.

Ce recul des livraisons intervient alors que Boeing s'efforce de porter la cadence de production du 737 à 47 ⁠appareils par mois, un ‌objectif que l'entreprise espère atteindre début 2027, selon Kelly Ortberg.

La production des ⁠ailes pour les 737 demeure un facteur limitant. Par ailleurs, un différend avec un ‌fournisseur a entraîné l'arrêt de la production des ailes destinées aux versions ⁠cargo du 777 ainsi qu'aux 767.

À fin octobre, le constructeur aéronautique ⁠américain avait livré 524 ‌appareils, soit une hausse d'environ 6% par rapport aux 493 unités livrées un an plus ​tôt. Il reste toutefois nettement distancé par ‌son concurrent européen Airbus, qui a livré 621 appareils au cours des dix premiers mois de l'année.

Air New ​Zealand a pris livraison de deux 787, bien que les modules de repos "Skyrest" - destinés à la classe économique - soient toujours en attente de certification par les autorités ⁠réglementaires européennes, selon la compagnie aérienne et diverses informations rapportées par la presse.

Sur les commandes enregistrées en octobre, 150 concernaient des 737 MAX : 140 pour Avolon, six pour Allegiant Air et quatre pour des clients non identifiés. Les 15 autres commandes portaient sur des 787 destinés à des clients non identifiés.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)